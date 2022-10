Halloween au Lux : L’Étrange Noël de Mr Jack Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Cinéma Lux, 6 Avenue Sainte Therese, Caen

Le cinéma Lux fête Halloween avec la projection d'un chef d'œuvre du cinéma

d’animation : L’Étrange Noël de Monsieur Jack, suivi d’animations !

L’Etrange Noël de Mr Jack

de Henry Selick et Tim Burton, américain (VF), 1993-1H30.

Film d’animation. A partir de 7 ans.

Chaque année, zombies, sorcières et autres créatures macabres de la ville d’Halloween préparent la fête de l’année lors de laquelle Jack Skellington, surnommé « le roi des citrouilles », excelle dans sa manière surprenante d’effrayer tous les citoyens de la ville ! Mais il est lassé de fêter la même chose tous les ans. C’est en déclamant son ennui aux alentours de la ville qu’il se trouve attiré par un arbre sur lequel se trouve une porte en forme de sapin. Il ne va pas pouvoir s’empêcher d’ouvrir cette dernière, qui le mènera dans un tout autre monde : la ville de Noël ! Emerveillé par cette découverte, il décide d’organiser la fête de Noël à Halloween…

Déguisement fortement conseillé !

Après la séance, crée ton propre masque monstrueux et repars avec une

photo souvenir de ton terrible look.

Et si tu n’as pas trop peur, tu pourras même adopter une chauve-souris.

Distribution de bonbons pour tout le monde ! Le cinéma Lux fête Halloween avec la projection d’un chef d’œuvre du cinéma

+33 2 31 82 29 87 http://www.cinemalux.org/spip/

