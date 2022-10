Halloween au Labyrinthe Préhistorique Le Bugue Le Bugue Catégories d’évènement: Dordogne

2022-10-22 12:00:00 – 2022-11-07 18:00:00

Le Labyrinthe Préhistorique devient le labyrinthe de la peur. Ferez-vous partie dee téméraires aventuriers qui oseront s'aventurer dans les entrailles du labyrinthe de la peur ?

La vérité sera-t-elle enfin connue ? Absolument déconseillé aux moins de 10 ans.

+33 5 53 07 10 74

