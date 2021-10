Lille jardin des plantes de Lille Lille, Nord Halloween au Jardin des Plantes jardin des plantes de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Halloween au Jardin des Plantes jardin des plantes de Lille, 31 octobre 2021, Lille. Halloween au Jardin des Plantes

le dimanche 31 octobre à jardin des plantes de Lille

Halloween au Jardin des Plantes Les carrés botaniques abritent une méchante sorcière qui prépare une mauvaise potion afin de piéger les enfants le soir d’Halloween. Promenez vous dans l’univers de la sorcellerie. Découvrez des plantes magiques. Résolvez les énigmes afin de trouver la plante remède qui modifiera la recette de la sorcière.

Gratuit, réservation sur jardindesplantes@mairie-lille.fr

Venez vous balader dans l’univers de la sorcellerie et résolvez les énigmes pour tenter de déjouer le sort de la sorcière. jardin des plantes de Lille 306 rue du jardin des plantes 59000 Lille Lille Lille-Moulins Nord

2021-10-31T14:30:00 2021-10-31T15:30:00;2021-10-31T16:00:00 2021-10-31T17:00:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-31T14:30:00 2021-10-31T15:30:00;2021-10-31T16:00:00 2021-10-31T17:00:00