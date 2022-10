Halloween au Haras de Valdor Compreignac Compreignac CompreignacCompreignac Catégories d’évènement: Compreignac Compreignac

Haute-Vienne

Halloween au Haras de Valdor Compreignac Compreignac, 23 octobre 2022, CompreignacCompreignac. Halloween au Haras de Valdor Népoux

Compreignac Haute-Vienne Compreignac

2022-10-23 11:00:00 11:00:00 – 2022-10-23 17:30:00 17:30:00 Compreignac

Haute-Vienne Népoux Compreignac Compreignac Dimanche 23 octobre de 11h à 17h30 au Haras de Valdor. Centre équestre FFE – Haras de Valdor 06 66 13 28 90. 11h jeux à poney. 12h30 buffet d’Halloween. 14h entraînement saut/derby. 15h maniabilité. 16h30 goûter d’Halloween et remise de prix. Fabrication de jus de pomme et châtaignes grillées. Népoux Compreignac Compreignac

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Compreignac Compreignac, Haute-Vienne Autres Lieu Compreignac Compreignac Adresse Compreignac Haute-Vienne Compreignac Ville CompreignacCompreignac lieuville Népoux Compreignac Compreignac Departement Haute-Vienne

Compreignac Compreignac CompreignacCompreignac Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/compreignaccompreignac/

Halloween au Haras de Valdor Compreignac Compreignac 2022-10-23 was last modified: by Halloween au Haras de Valdor Compreignac Compreignac Compreignac Compreignac 23 octobre 2022 Compreignac Compreignac Haute-Vienne Haute-Vienne

CompreignacCompreignac Haute-Vienne