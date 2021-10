Reims Reims Marne, Reims Halloween au Dropkick Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Halloween au Dropkick 2021-10-31 17:00:00 – 2021-10-31 03:00:00 Dropkick BAR 15 Rue du Colonel Fabien

Reims Marne

Reims Marne Des shooters ou un sort ? Venez fêter Halloween au Dropkick ! Au programme de cette année : Une décoration horrifique digne du Dropkick, des cocktails monstrueusement délicieux, des shooters aux bonbons, une poutine pour l’occasion et beaucoup d’autres surprises !

Venez déguisés pour l’événement et vous aurez des shooters gratuits ainsi qu’un extra happy Hour jusqu’à 21h N’oubliez pas d’enfiler votre plus beau déguisement ! Cette année Halloween tombe un dimanche, alors aucune excuse pour ne pas venir

En plus de cela, fermeture exceptionnelle à 3h du matin. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. le.dropkickbar@gmail.com +33 3 26 47 37 46 dernière mise à jour : 2021-10-19 par

