Monts Indre-et-Loire 2.5 EUR Venez vous faire peur au Domaine de Candé !

Le temps d’un week-end, le château s’assombrit, les portes grincent, les fantômes chuchotent pour vous faire frissonner ! Déambulez dans le château hanté et participez à nos ateliers d’halloween. Déguisement conseillé ! domainecande@departement-touraine.fr +33 2 47 34 03 70 https://www.domainecande.fr/ Venez vous faire peur au Domaine de Candé !

©Illustration Pixabay
dernière mise à jour : 2021-09-27 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Monts Autres Lieu Monts Adresse Ville Monts lieuville 47.2958#0.68113