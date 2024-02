Halloween au Dino-Zoo Parc Dino-Zoo Étalans, samedi 19 octobre 2024.

Pendant les vacances de la Toussaint, revenants, spectres, et sorcières font leur apparition au parc Dino-Zoo. Au milieu de citrouilles, des bottes de paille et de champignons géants… Chacun est plongé dans une ambiance automnale qui donne un air de fête à l’évènement !

NOUVEAUTÉS 2023 :

– LE GRIMOIRE DE LA POTION MAGIQUE: comment réussir la potion magique ? Cette nouvelle animation théâtralisée interactive proposera aux familles de réaliser une potion autour du chaudron et de repartir avec une fiole magique! (Du 23/10 au 05/11).

– LE COMPTOIR DES PIRATES Jeux d’adresses, stand de tir ludique et ambiance pirate !

– UN CERVEAU AU LABO Spectacles de magie, tous les jours du 21/10 au 05/11

Retrouvez également

– HAPPY FAMILLY 4D Happy Family est un film d’animation familial sur le thème d’halloween diffusé uniquement pendant les vacances de la Toussaint ! Tous les jours du 21/10 au 05/11Durée 12 min. Plus d’infos

– FEUX DE CAMPS ET GUIMAUVES GRILLÉES Se réchauffer autour d’un feu et griller de délicieuses guimauves grillées au feu de bois.

– DÉCORS ET AMBIANCES D’AUTOMNES: Le parc se transforme grâce à de nombreux décors et végétaux.

– DÉLICIEUSES SURPRISES: Les enfants repartent avec de délicieux bonbons enchantés EUR.

Parc Dino-Zoo

Étalans 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Début : 2024-10-19 10:30:00

fin : 2024-11-03 17:30:00



