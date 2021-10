Halloween au CHENE Allouville-Bellefosse, 23 octobre 2021, Allouville-Bellefosse.

Halloween au CHENE 2021-10-23 14:00:00 – 2021-11-07 18:00:00

Allouville-Bellefosse Seine-Maritime Allouville-Bellefosse

A l’occasion de la fête des morts, l’Espace de découverte célèbre l’univers fantastique et présente une programmation spéciale, dédiée à la biodiversité nocturne et aux animaux mal aimés. Idées reçues, curiosités, et bestiaire invisible… Les thématiques de nos animations et visites guidées vous invitent à (re)découvrir la nature sous un autre jour.

Au programme :

– Une décoration aux couleurs d’Halloween

– Des jeux de connaissances naturalistes : chouettes, crapauds, corneilles… révèlent tous leurs secrets !

– Boîtes mystères : que cachent-elles ?

– Jeux d’énigmes dans l’exposition

– Jeux d’adresses et défis

Les enfants qui viendront déguisés recevront un petit lot de surprises !

serviceanimation@associationchene.com +33 2 35 96 06 54 https://www.associationchene.com/

