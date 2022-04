Halloween au Château Lichtenberg Lichtenberg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Lichtenberg

Halloween au Château Lichtenberg, 15 octobre 2022, Lichtenberg. Halloween au Château Lichtenberg

2022-10-15 10:00:00 – 2022-10-31 17:00:00

Lichtenberg Bas-Rhin EUR Rendez-vous du samedi 15 octobre au lundi 31 octobre pour profiter de la mise en ambiance aux couleurs d’halloween du château de Lichtenberg et laissez-vous transporter dans le décor grandeur nature d’un château hanté… Halloween en famille du samedi 15 octobre au vendredi 28 octobre de 14h à 20h

La visite se fait de manière libre, en autonomie, de 14h à 20h. Ce sera l’occasion unique de découvrir le château à la tombée de la nuit ! Préparez vos costumes pour profiter au maximum de l’atmosphère ensorcelée du lieu… et rencontrer les fantômes du château qui vous attendent avec impatience ! Découverte adaptée aux petits.

Tarifs : 8 € Tarif plein – 5 € Tarif réduit Programme effrayant à venir pour les journées du 29 au 31 octobre

Programme effrayant à venir pour les journées du 29 au 31 octobre ! Infos pratiques :

Parking dans le village, liaison piétonne – se munir d’une lampe de poche Lichtenberg

