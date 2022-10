Halloween au château des énigmes à Fréteval Fréteval Fréteval Catégories d’évènement: Fréteval

Loir-et-Cher Fréteval Halloween au château des énigmes à Fréteval. En complément du parcours-jeu actuel, sans supplément, nous proposons l’animation sur le thème : La malédiction du devin. Le rôle des participants /aventuriers sera de lever la malédiction qui pèse sur les habitants du Château de Rocheux. Pour cela, il va falloir mener l’enquête avec courage afin de défier les mauvais esprits. Les citoyens comptent sur les visiteurs pour retrouver la sérénité des lieux. Ambiance Halloween garantie ! De nouveaux décors sont rajoutés au château et les hôtes d’accueil sont dans le thème d’Halloween. Les enfants qui réussiront à lever la malédiction seront récompensés d’un paquet de bonbons. Pourquoi le château de Rocheux a-t-il été maudit ? Certains esprits aideront les visiteurs, mais d’autres rôdent dans le Château et son parc à la recherche d’âmes perdues… Il faudra que les voyageurs soient vigilants ! +33 2 54 77 24 84 http://www.chateau-enigmes.com/fr/ Château des Enigmes

