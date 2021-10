Vair-sur-Loire Vair-sur-Loire Loire-Atlantique, VAIR SUR LOIRE HALLOWEEN AU CHÂTEAU DE VAIR Vair-sur-Loire Vair-sur-Loire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

VAIR SUR LOIRE

HALLOWEEN AU CHÂTEAU DE VAIR Vair-sur-Loire, 1 novembre 2021, Vair-sur-Loire. HALLOWEEN AU CHÂTEAU DE VAIR 2021-11-01 14:00:00 – 2021-11-01 19:00:00

Vair-sur-Loire Loire-Atlantique Vair-sur-Loire Grande chasse aux araignées, aux chauves souris et aux bonbons – À 16h Déguisements abominables fortement conseillés !!!

Un cadeau sera remis à l’enfant qui rapportera la grosse araignée rouge ! – Visites de 14h à 19h

Chasse au trésor pour les enfants,

et/ou visite historique pour les adultes ! – Jeux de 14h à 19h

Arbres à Balançoires,

Tyrolienne,

