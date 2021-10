Halloween au Château de Tanlay Tanlay, 30 octobre 2021, Tanlay.

Halloween au Château de Tanlay 2021-10-30 17:00:00 – 2021-10-31 20:00:00 Place Charles de Gaulle Château de Tanlay

Tanlay Yonne

Animations spéciales Halloween : à 17h pour les plus petits visites-jeux et atelier masques, à 17 h 30 pour les adultes visite au crépuscule et à 18 h pour les ados visites énigmes.

Venez découvrir le château dans une ambiance spéciale Halloween ! Chocolats chauds et friandises !

