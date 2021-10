Halloween au Château de Sauveboeuf Aubas, 27 octobre 2021, Aubas.

Halloween au Château de Sauveboeuf 2021-10-27 15:00:00 – 2021-11-01 00:00:00

Aubas Dordogne

Pour les amateurs de frayeurs, le château de Sauveboeuf se transforme en château hanté durant halloween.

Des sensations fortes, des décors et des acteurs effrayants.

Concours de costumes et activités terrifiantes.

Gourmandises salées et sucrées à dévorer..

Entrée libre dans le parc du château, Visite hantée payante.

Visites l’après-midi conseillées pour les plus jeunes.

Pass sanitaire obligatoire.

Venez tester les limites du réel au château de Sauveboeuf.

+33 6 74 65 89 54

Marie Calonne

dernière mise à jour : 2021-10-01 par