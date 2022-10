Halloween au château de Rogé Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne Deux jours d’enfer… Venez déguisés !

Pour les enfants de 5 à 12 ans : les 30 et 31 de 14h à 18h. Inscriptions en ligne à partir du 14/10.

Pour les ados (+13 ans) et adultes : le 30/10 de 20h à 00h. Entrée gratuite sans inscription.

Navette gratuite les après-midi, restauration sur place.

+33 5 53 41 53 53

