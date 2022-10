Halloween au Château de Pompadour – Soirée Mapping Arnac-Pompadour Arnac-Pompadour Arnac-PompadourArnac-Pompadour Catégories d’évènement: Arnac-Pompadour Arnac-Pompadour

2022-10-30 20:00:00 20:00:00 – 2022-10-31

Corrze place du château Arnac-Pompadour Corrze Arnac-Pompadour A partir de 20h Tarif : 15 € par personne.

Déconseillé au moins de 12 ans. Réservation obligatoire (créneau de 15 min)

Billetterie au château de 14h à 18h du mardi au dimanche à partir du 04 octobre. Plus de renseignements au 05 55 98 99 27 A l’occasion d’Halloween, le château de Pompadour vous ouvre ses portes pour 2 soirées horrifiques. Mapping vidéo projeté sur la façade et déambulation horrifique dans le parc et les jardins.

Discothèque et food trucks dans l’enceinte du château. Manèges et tir à la carabine sur la place du château. place du château Arnac-Pompadour Arnac-Pompadour

