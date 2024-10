Halloween au château de Bonnemare Radepont Eure

Halloween au château de Bonnemare Radepont, samedi 19 octobre 2024.

Halloween arrive ! Cette année l’équipe des soirées enquête met le seigneur des cauchemars le Croquemitaine, à l’honneur. Deux escapes games géants différents (ado/adultes ou en famille), de nombreuses animations dans une ambiance halloweenesque !

La réservation d’un escape game géant (au choix selon l’age des participants) vous donne accès à l’ensemble des jeux du festival ou réservez uniquement les activités (chasse aux zombis, etc.). En nocturne exploration à la lampe torche (lampes fournies).

Durée Environ 2h d’activités au choix.

Activités

– Escape game géant jeunesse (Les cauchemars du Croquemitaine version jeunesse)

– Escape Game Géant (Les Cauchemars du Croquemitaine version famille ou version adulte au choix sur place)

– Chasse aux zombis (dès 3ans/ado)

– Citrouille Maudites (Pour petits fantômes dès 3ans)

– Jeu de piste à travers le domaine (dès 3ans)

– Jeux sur le camp (dès 3ans)

– etc.

Les escapes games géants se font en intérieur (serre, granges, orangeraie, etc. hors chateau) ou à l’abris de la pluie sous des installations montées pour l’occasion. Relier les pôles d’énigmes se fait par des passages en extérieur, des parapluies sont à disposition mais prévoyez des chaussures adaptées.

Billetterie https://my.weezevent.com/effroyables-citrouilles-2024-halloween-au-chateau-de-bonnemare

Début : 2024-10-19 10:00:00

fin : 2024-11-03 18:00:00

990 Route de Bacqueville

Radepont 27380 Eure Normandie

