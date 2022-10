Halloween au château Châteaugiron Châteaugiron Catégories d’évènement: Châteaugiron

Ille-et-Vilaine

Halloween au château Châteaugiron, 27 octobre 2022, Châteaugiron. Halloween au château

2 rue Nationale Châteaugiron Ille-et-Vilaine OT – CHATEAUGIRON

2022-10-27 – 2022-10-27 Châteaugiron

Ille-et-Vilaine Châteaugiron Muni de votre lampe poche, partez à la tombée de la nuit pour découvrir le château de Châteaugiron comme vous ne l’avez jamais vu.

Soyez attentif, malin et retrouvez ce qui est arrivé au fantôme qui hante les murs du château. Mais attention, c’est au coucher du soleil que les fantômes se réveillent, que les squelettes se redressent, que les murs parlent… Jeu avec énigmes (jeu déjà proposé en 2021).

En famille, conseillé pour les enfants entre 7 et 11 ans.

N’oubliez pas d’apporter votre lampe de poche !

Déguisement requis pour cette soirée d’Halloween ! office.tourisme@pcc.bzh +33 2 99 37 89 02 Châteaugiron

dernière mise à jour : 2022-10-04 par OT – CHATEAUGIRON

Détails Catégories d’évènement: Châteaugiron, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Châteaugiron Adresse 2 rue Nationale Châteaugiron Ille-et-Vilaine OT - CHATEAUGIRON Ville Châteaugiron lieuville Châteaugiron Departement Ille-et-Vilaine

Châteaugiron Châteaugiron Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaugiron/

Halloween au château Châteaugiron 2022-10-27 was last modified: by Halloween au château Châteaugiron Châteaugiron 27 octobre 2022 2 rue Nationale Châteaugiron Ille-et-Vilaine OT - CHATEAUGIRON Châteaugiron ille-et-vilaine

Châteaugiron Ille-et-Vilaine