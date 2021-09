Meung-sur-loire Château de Meung Meung-sur-Loire Halloween au Château Château de Meung Meung-sur-loire Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire

du mardi 26 octobre au dimanche 31 octobre à Château de Meung

Halloween au château ! Cette année, Halloween dure 1 semaine entière au château de Meung sur Loire : déambulation à la rencontre des fantômes du château, effrayantes surprises en chemin et au bout du terrifiant parcours, une surprise vous attend ! Enfin, si vous arrivez jusque-là … N’hésitez pas à venir costumés pour encore plus de sensations ! Évènement familial réalisé en journée et en continu dans le respect des normes sanitaires Seuls les chiens dans un sac sont autorisés à l’intérieur du château.

Voir https://www.chateau-de-meung.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-26T14:00:00 2021-10-26T18:00:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T18:00:00;2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T18:00:00;2021-10-29T14:00:00 2021-10-29T18:00:00;2021-10-30T14:00:00 2021-10-30T18:00:00;2021-10-31T13:00:00 2021-10-31T17:00:00

