2022-10-30 10:00:00 – 2022-10-30 18:00:00

Azay-le-Ferron 36290 En cette année particulière, Halloween revient au château d’Azay-le-Ferron pour la 8ème édition, avec des animations toujours très variées :

– Chasse aux bonbons écœurants dans le parc, toute la journée.

– Balades en poney pour se faire peur, à partir de 14h.

– Méchants Fantômes au Château, à partir de 14h.

– Jeu dans le château, pendant la visite guidée : “La chasse aux fantômes”, de 10h à 18h.

– Concours de la citrouille la plus terrifiante. Venez avec votre citrouille décorée.

– Dégustation et vente de pommes de variétés anciennes du verger.

– Grand jeu de piste macabre dans les jardins du château.

– Lectures publiques de Pascale Sueur.

– Restauration légère sur place. L’automne est arrivé et la fête d’Halloween se prépare ! Venez découvrir le parc et le château d’Azay-le-Ferron hantés pour l’occasion… “Halloween au château”, concours de citrouilles. +33 2 54 39 20 06 En cette année particulière, Halloween revient au château d’Azay-le-Ferron pour la 8ème édition, avec des animations toujours très variées :

