2022-10-28 – 2022-10-28 1944. Le château de Châteaugiron est réquisitionné et devient un hôpital psychiatrique. En 3 ans d’existence, 180 patients y ont séjourné. Cris, hurlements et plaintes faisaient partie du quotidien de ces malheureux… Des événements inquiétants sont venus troubler cette existence déjà angoissante : 23 patients se sont comme envolés. Depuis, des bruits étranges se font entendre… 78 ans après, venez percer ce mystère… A vos risques et périls ! Jeu avec énigmes.

Conseillé à partir de 16 ans.

Déconseillé aux personnes ayant peur du noir et aux personnes claustrophobes.

