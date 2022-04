Halloween au Bastideum Monpazier Monpazier Catégories d’évènement: Dordogne

Monpazier

Halloween au Bastideum Monpazier, 30 octobre 2022, Monpazier. Halloween au Bastideum Monpazier

2022-10-30 – 2022-10-31

Monpazier Dordogne Monpazier À l’approche des vacances de la Toussaint, venez frissonner au Bastideum ! Une expérience inédite à découvrir à l’occasion d’Halloween ! À l’approche des vacances de la Toussaint, venez frissonner au Bastideum ! Une expérience inédite à découvrir à l’occasion d’Halloween ! +33 5 53 57 12 12 À l’approche des vacances de la Toussaint, venez frissonner au Bastideum ! Une expérience inédite à découvrir à l’occasion d’Halloween ! Pixabay

Monpazier

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Monpazier Autres Lieu Monpazier Adresse Ville Monpazier lieuville Monpazier Departement Dordogne

Monpazier Monpazier Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monpazier/

Halloween au Bastideum Monpazier 2022-10-30 was last modified: by Halloween au Bastideum Monpazier Monpazier 30 octobre 2022 Dordogne Monpazier

Monpazier Dordogne