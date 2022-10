Halloween | Aqualud Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Halloween | Aqualud

2022-10-25

8 Rue Caroline Aigle – ZA Les Sardines Aqualud Bergerac

2022-10-25 – 2022-10-25

Aqualud 8 Rue Caroline Aigle – ZA Les Sardines

Bergerac

Dordogne Venez fêter HALLOWEEN à L’ Aqualud

Parcours sur 2 bassins pour les enfants de 6 à 10 ans

Les enfants non nageurs sont acceptés (sans les parents)

Tous les enfants seront gagnants avec 1 lot par enfant remis à la fin

Inscription obligatoire du 10 au 20 oct. à l’accueil de l’Aqualud ou par téléphone 05 53 22 28 80

Deux sessions : de 14h à 15 h et de 15h à 16h +33 5 53 22 28 80 Aqualud de Bergerac – animation Halloween

Aqualud 8 Rue Caroline Aigle – ZA Les Sardines Bergerac

