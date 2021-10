Arthez-de-Béarn Arthez-de-Béarn Arthez-de-Béarn, Pyrénées-Atlantiques Halloween : Après-midi festif Arthez-de-Béarn Arthez-de-Béarn Catégories d’évènement: Arthez-de-Béarn

Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques Arthez-de-Béarn En équipe, composée de famille ou d’amis (présence d’un adulte minimum), venez profiter d’un après-midi festif sur le thème d’Halloween.

15h à 17h30 Concours de sculpture sur citrouille

18h à 20h Rallye “Les défis d’Halloween” avec des épreuves style “Fort Boyard”

20h à 22h30 Dégustation de soupe de citrouille offerte +33 6 62 27 50 95 En équipe, composée de famille ou d’amis (présence d’un adulte minimum), venez profiter d’un après-midi festif sur le thème d’Halloween.

Mairie Arthez dernière mise à jour : 2021-10-19

