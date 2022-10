Halloween à Vrigny Vrigny Vrigny Catégories d’évènement: Loiret

Loiret La commune de Vrigny organise une après midi Halloween. A la salle des fête de 14h à 15h30, il y a les ateliers d’enfer. Au programme : maquillage, confection de décoration et coloriage. Puis à 15h30, retrouvez la fameuse chasse aux bonbons à la mairie. Le goûter est offert par la mairie au retour.

Présence d’un parent obligatoire. +33 6 30 23 31 12 ©Commune de Vrigny

