Halloween à Valmer 2021-10-30 15:00:00 – 2021-11-01

Chançay Indre-et-Loire Château de Valmer Chançay Indre-et-Loire 7 EUR Chançay Visite thématique “Plantes sorcières et Halloween” dans les jardins de Valmer. Dans un site exceptionnel, sur le flanc d’un coteau où se dessinent les vignes de l’appellation contrôlée Vouvray, vous allez découvrir, sur cinq hectares, une succession de terrasses inspirées des villas de la Renaissance Italienne et labellisées « Jardin Remarquable ». Valmer fête Halloween avec une visite thématique “Plantes sorcières et Halloween” dans les jardins. jardins@chateaudevalmer.com +33 2 47 52 93 12 http://www.chateaudevalmer.com/ Visite thématique “Plantes sorcières et Halloween” dans les jardins de Valmer. Dans un site exceptionnel, sur le flanc d’un coteau où se dessinent les vignes de l’appellation contrôlée Vouvray, vous allez découvrir, sur cinq hectares, une succession de terrasses inspirées des villas de la Renaissance Italienne et labellisées « Jardin Remarquable ». Jardins de Valmer dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Château de Valmer