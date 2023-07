Halloween à Saint-Éloi ! Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Halloween à Saint-Éloi ! Bibliothèque Saint-Eloi Paris, 27 octobre 2023, Paris. Le vendredi 27 octobre 2023

de 15h30 à 18h00

.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit

En présence d’interprètes LSF/FR. Dernier week-end avant Halloween ! La bibliothèque Saint-Éloi se métamorphose en château hanté… Dès 15h30, installez-vous confortablement pour une séance de contes effrayants en Langue des Signes Française et en français. Puis participez à une partie du jeu de rôle Les loups-garous de Thiercelieux ! Dans le petit hameau de Thiercelieux, des meurtres mystérieux sont commis chaque nuit… les Villageois et les Loups-Garous se mènent une guerre sans répit. Saurez-vous assez bien dissimuler votre identité pour ne pas être dévoré ou exécuté à votre tour ? N’oubliez pas de venir déguisé pour vous fondre parmi les bibliothécaires-revenants et accéder à leur précieux coffre secret à bonbons ! En présence d’interprètes LSF/FR. vendredi 27 octobre, 15h30-18h heure du conte : tout public dès 6 ans les loups-garous de Thiercelieux, dès 16h30 : tout public dès 10 ans entrée libre Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

