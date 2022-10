Halloween à Royaumont : frissons nocturnes à l’abbaye Asnières-sur-Oise Asnières-sur-Oise Catégories d’évènement: Asnières-sur-Oise

2022-10-31 19:00:00 – 23:00:00

Val-d’Oise Asnières-sur-Oise EUR Pour Halloween, glissez-vous dans les pas de personnages délicieusement inquiétants pour traverser le vaste parc, tout frémissant du bruit des animaux, et les salles médiévales aux inquiétants échos. +33 1 30 35 58 00 https://www.royaumont.com/evenement/halloween-a-royaumont-2022-frissons-nocturnes-a-labbaye/?date=31/10/2022T19:00 abbaye de Royaumont Abbaye de Royaumont Asnières-sur-Oise

