Halloween à Quai Cyrano : jeu de piste Bergerac, 30 octobre 2021

2021-10-30

Bergerac Dordogne Tremblez en cette journée d’Halloween ! Quai Cyrano vous propose une animation spéciale qui va vous terrifier !

En effet, le fantôme de ce pauvre Cyrano erre dans le cloître depuis des siècles … impossible pour lui de rejoindre sa douce Roxane dans l’au-delà ! Répondez aux énigmes afin de l’aider dans sa quête.

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac

