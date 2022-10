HALLOWEEN À PUISSERGUIER

2022-10-29 – 2022-10-29 De 10h à 12h : Atelier contes pour les 0 – 5 ans (Gratuit sur inscription)

A partir de 15h30 : Concours du gâteau le plus monstrueux (des places de ciné sont à gagner)

La pesée d’halloween : Viens tenter ta chance et remporter le gros lot !!

Kermesse d’Halloween : viens relever le défi des sorcières (1 récompense par enfat)

A partir de 19h30 : Le bal des monstres, auberge espagnole (apportez un plat salé)

Buvette et sucré en vente sur place

Entrée gratuite – Ouvert à tous Fêtons halloween – Trick or Treat !

