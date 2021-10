Cergy Pontoise Cergy, Val-d'Oise Halloween à Pontoise Pontoise Cergy Catégories d’évènement: Cergy

Pontoise, le dimanche 31 octobre à 04:30

Réservée aux jeunes de 10 à 18 ans, ces derniers pourront faire une partie de “Loups-garous” de Thiercellieux. Dans ce jeu de rôle et de carte, bluffs et discussions entre les joueurs permettent de découvrir qui sont les loups garous qui se cachent parmi les villageois. Tarif : 4 € / Réservation sur le site de l’agglomération de Cergy-Pontoise

À Pontoise, la cave des Moineaux, située dans les souterrains de la ville, sera le théâtre d’une animation spéciale halloween, ce dimanche 31 octobre. Pontoise 95000 Cergy Val-d’Oise

