Halloween à Ordonnac Ordonnac, 23 octobre 2021, Ordonnac.

Halloween à Ordonnac 2021-10-23 – 2021-10-23 Stade Rue du Noyer

Ordonnac Gironde Ordonnac

Ordonnac fête Halloween. Venez déguisés et maquillés pour un super après-midi. Au programme : 3 concours seront organisés (les 3 meilleurs costumes, les 3 plus beaux maquillages et les 4 plus beaux dessins) et un tour de la ville pour récolter des bonbons chez les habitants est également prévu.

Le goûter pour petits et grands sera offert.

Ordonnac fête Halloween. Venez déguisés et maquillés pour un super après-midi. Au programme : 3 concours seront organisés (les 3 meilleurs costumes, les 3 plus beaux maquillages et les 4 plus beaux dessins) et un tour de la ville pour récolter des bonbons chez les habitants est également prévu.

Le goûter pour petits et grands sera offert.

+33 5 56 09 04 05

Ordonnac fête Halloween. Venez déguisés et maquillés pour un super après-midi. Au programme : 3 concours seront organisés (les 3 meilleurs costumes, les 3 plus beaux maquillages et les 4 plus beaux dessins) et un tour de la ville pour récolter des bonbons chez les habitants est également prévu.

Le goûter pour petits et grands sera offert.

Mairie Ordonnac

dernière mise à jour : 2021-10-19 par