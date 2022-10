HALLOWEEN À NATURAL’PARC Orée d’Anjou Orée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Maine-et-Loire Orée d’Anjou 14.5 14.5 EUR Les 29-30-31 Octobre, dans une ambiance terrifiante… viens fêter HALLOWEEN à Natural’Parc !!! Petit ou grand ?!

Prépare ton plus beau déguisement !!! Au programme, pour les enfants :

– Une mystérieuse enquête à résoudre

– Un maquillage maléfique

– Des confiseries diaboliques

– Un Grand Concours du déguisement le plus effrayant !!!

(tu seras photographié lors de ta visite! il y aura un lot pour chaque participant!) A très vite pour des aventures frissonnantes… (mais pas trop quand même!!) INFOS PRATIQUES

– 1€ / enfant en supplément du prix d’entrée au parc (sans réservation)

Les 29-30-31 Octobre, dans une ambiance terrifiante… viens fêter HALLOWEEN à Natural'Parc !!! contact@naturalparc.fr +33 2 40 83 78 25 https://www.naturalparc.fr/

