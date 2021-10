Carsac-Aillac Carsac-Aillac Carsac-Aillac, Dordogne Halloween à Monkey’s Forest Carsac-Aillac Carsac-Aillac Catégories d’évènement: Carsac-Aillac

Halloween à Monkey's Forest 2021-10-30 13:00:00 – 2021-10-31 18:00:00 Lieu Dit la Feuillade Basse D704A Direction Sarlat – Souillac

Carsac-Aillac Dordogne Vous en avez assez des vieux films d’horreur pour Halloween ? Une vraie aventure effrayante tout en vous amusant vous attend à Monkey’s Forest !

Venez découvrir ou redécouvrir votre parc dans une ambiance Halloween !

Vous êtes déguisés… c’est le tarif inférieur !

Les parcours ouistiti sont gratuits !

