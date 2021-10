Reims Reims Marne, Reims Halloween à l’Hôtel de l’Univers Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims Marne Venez fêter Halloween à l’Hôtel de l’Univers, au cœur du centre-ville de Reims ! Il y en aura pour tous les âges, avec d’abord une après-midi endiablée réservée aux enfants, avec au programme :

– Animations

– Films d’Halloween

– Décorations de cupcakes

– Concours de dessins

– Maquillages

– Popcorn

– Concours de déguisement Lorsque le soleil sera couché, ce sera au tour des adultes, avec une soirée déguisée ! Le tout accompagné d’une ambiance musicale avec DJ, de cocktails et de tapas. Une soirée terrifiante en perspective ! reservations@lunivers-reims.fr +33 3 26 88 68 08 L’Hôtel de l’Univers Reims Centre 41 Boulevard Foch Reims

