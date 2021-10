Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse HALLOWEEN A L’HIPPODROME DE TOULOUSE Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

HALLOWEEN A L'HIPPODROME DE TOULOUSE 2021-10-25 16:00:00 – 2021-10-25 20:00:00 HIPPODROME DE TOULOUSE 1 Chemin des courses Toulouse Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne A l’occasion des prestigieuses courses de galop de 16h à 20h, nous organisons une grande chasse au trésor dans les jardins de l’hippodrome sur le thème d’Halloween et tous les enfants seront récompensés.

Venez déguisés ! Une borne à selfies dans un décors effrayant sera à votre disposition pour immortaliser la journée. Des balades à poneys et notre jeu le Défi des petits sont aussi au programme, de quoi passer un bon moment en famille !

