Halloween à l’école

2022-10-15 17:00:00 – 2022-10-15 21:00:00

Venez rigoler, danser, jouer et vous faire peur à la grande fête d’Halloween à l’école Les Moguerou, pour les enfants et les adultes. L’entrée est gratuite!

Les enfants pourront décorer de belles citrouilles, participer au grand concours de décoration de citrouilles avec de magnifiques lots à gagner, s’amuser avec les jeux effrayants et danser à la grande boum !

Une restauration sur place est prévue. Au menu, des galettes saucisses et de la soupe à manger sur place ou à emporter.

Une surprise est prévue pour tous ceux et celles qui viendront déguisés, petits et grands !

Pour plus d’informations, www.ecolelesmoguerou.fr ou www.facebook.com/Apemoguerouroscoff

