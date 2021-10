Meslay-du-Maine Meslay-du-Maine Mayenne, Meslay-du-Maine HALLOWEEN À L’AZURÉO Meslay-du-Maine Meslay-du-Maine Catégories d’évènement: Mayenne

Meslay-du-Maine

HALLOWEEN À L’AZURÉO Meslay-du-Maine, 27 octobre 2021, Meslay-du-Maine. HALLOWEEN À L’AZURÉO 2021-10-27 – 2021-10-27 Piscine l’Azuréo 13 Rue de la Gare

Meslay-du-Maine Mayenne Meslay-du-Maine Mayenne 4.5 4.5 EUR Le mercredi 27 octobre, venez fêter Halloween à L’ Azuréo à Meslay-du-Maine ! Venez relever le défis : extermine les araignées pour gagner tes friandises ! Plus l’araignée est dure à trouver, plus la friandise est grosse… Respect des mesures sanitaires en vigueur. Venez frissonner de peur pour Halloween à l’espace aquatique de l’Azuréo, accueil@espace-aquatique-lazureo.com +33 2 43 01 40 40 https://espace-aquatique-lazureo.com/ Le mercredi 27 octobre, venez fêter Halloween à L’ Azuréo à Meslay-du-Maine ! Venez relever le défis : extermine les araignées pour gagner tes friandises ! Plus l’araignée est dure à trouver, plus la friandise est grosse… Respect des mesures sanitaires en vigueur. dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Meslay-du-Maine Autres Lieu Meslay-du-Maine Adresse Piscine l'Azuréo 13 Rue de la Gare Ville Meslay-du-Maine lieuville 47.94926#-0.55612