2022-10-28 10:00:00 – 2022-10-28 21:00:00

Meurthe-et-Moselle Lunéville Cluedo géant sur l’ensemble du centre aquatique, nos enquêteurs devront trouver le meurtrier, l’arme du crime et le lieu de crime, grâce à plusieurs indices dissimulés sur le site. Infos au 03 83 89 51 00. +33 3 83 89 51 00 Aqualun

