HALLOWEEN À L’ANTRE DU DRAK : PEUPLE ÉPHÉMÈRE

HALLOWEEN À L’ANTRE DU DRAK : PEUPLE ÉPHÉMÈRE, 2 novembre 2022, . HALLOWEEN À L’ANTRE DU DRAK : PEUPLE ÉPHÉMÈRE



2022-11-02 – 2022-11-02 Tout le mois, profitez d’ateliers et animations spéciales !

Création de sorcières – Ateliers potions – Soirée loup-garou – Soirée contée – Concours de costumes – Démonstrations – Bonbons et bien d’autres choses Ateliers peuple éphémère, de 7 à 77 ans (et même plus)

Durée : 30 min environ (selon votre imagination et créativité) dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville