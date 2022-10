HALLOWEEN À L’ANTRE DU DRAK : CREATION DE SORCIERES Minerve Minerve Catégories d’évènement: Hrault

Hrault Minerve EUR 18 Tout le mois, profitez d’ateliers et animations spéciales !

Création de sorcières – Ateliers potions – Soirée loup-garou – Soirée contée – Concours de costumes – Démonstrations – Bonbons et bien d’autres choses Atelier pour enfant dès 7 ans

(7 places disponibles) lantredudrak@gmail.com +33 7 82 39 82 38 https://lantredudrak.wixsite.com/site Minerve

