Jura Halloween à la Sucrerie! Non stop: Marrons chauds au feu de bois!

Vin chaud: une bonne excuse pour se réchauffer

Concours de dessin: ton beau dessin sera affiché à la Sucrerie !!! 17h: Spectacles: magicien, cracheur de feu, fakir, sculpteur de ballons

Petits jeux: même pas peur!!! Venez relevez le défi !

17h30: cadeaux en pagaille

On récompense aussi le plus beau déguisement!

18h30: Bonbons en folie: des surprises au milieu des bonbons

Buffet Apéro/ restauration: c’est avec plaisir que nous trinquons avec vous!

confiserielousucreu@gmail.com https://www.la-sucrerie.fr/

