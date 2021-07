Toucy Toucy 89130, Toucy Halloween à la Pyramide du Loup ! Toucy Toucy Catégories d’évènement: 89130

Halloween à la Pyramide du Loup ! Toucy, 16 octobre 2021-16 octobre 2021, Toucy. Halloween à la Pyramide du Loup ! 2021-10-16 10:00:00 – 2021-10-31 18:00:00 La Pyramide du Loup Ferme des Bas Gilats

Toucy 89130 Au programme, ateliers créatifs, jeux de mimes, recherches de citrouilles dans toute la Pyramide et gages…

Nous vous invitons à venir en famille pour la période d’Halloween, vous profiterez de ce moment privilégié avec vos enfants, les déguisements sont encouragés !

