Halloween à la piscine ! Saint-Pol-de-Léon, 30 octobre 2021

2021-10-30 14:30:00 – 2021-10-30 19:00:00 Piscine 33 Rue des Carmes

Saint-Pol-de-Léon Finistère La Piscine de Haut Léon Communauté, la Maison des Familles, le service Enfance-Jeunesse et les centres de loisirs vous proposent une animation Halloween ! À partir de 14h30, vous aurez accès à l’équipement sous forme d’un jeu de piste (pour les volontaires) qui vous permettra d’atteindre les bassins où une eau spécialement colorée en orange vous accueillera pour une session baignade. L’après-midi sera ensuite jalonnée d’animations :

– 15h : chorégraphie dans le petit bain

– 15h30 : jeux sportifs par équipe

