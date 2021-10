Saint-Mihiel Saint-Mihiel Meuse, Saint-Mihiel HALLOWEEN À LA PISCINE Saint-Mihiel Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

Saint-Mihiel

HALLOWEEN À LA PISCINE
2021-10-29 15:00:00 15:00:00 – 2021-10-29 20:00:00 20:00:00
Piscine du Sammiellois Avenue Charles De Gaulle

Saint-Mihiel Meuse
2.75 EUR
Venez fêter Halloween les pieds dans l'eau ! Au programme :

Des animations musicales, des jeux, maquillage, bonbons,… et bien d'autres surprises encore !
+33 3 29 89 05 65

