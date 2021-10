Couëron Piscine Baptiste-Lefèvre Loire-Atlantique, Nantes Halloween à la piscine Piscine Baptiste-Lefèvre Couëron Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Halloween à la piscine Piscine Baptiste-Lefèvre, 29 octobre 2021, Couëron. 2021-10-29

Horaire : 19:00 22:00

Gratuit : non C’est bientôt Halloween à la piscine ! A l’occasion d’Halloween, la piscine Baptiste-Lefèvre se pare de ses plus terrifiants atours ! L’équipe propose une soirée en musique, avec l’eau colorée en orange pour l’occasion et de terrifiants décors, pour les 9-16 ans.Frissons garantis !Pass sanitaire requis pour les plus de 12 ans. Piscine Baptiste-Lefèvre adresse1} Couëron 44220 02 40 86 02 72 https://www.ville-coueron.fr/sports/piscine-baptiste-lefevre/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Piscine Baptiste-Lefèvre Adresse Boulevard Paul Langevin Ville Couëron lieuville Piscine Baptiste-Lefèvre Couëron