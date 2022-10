Halloween – à la piscine hantée La Teste-de-Buch, 30 octobre 2022, La Teste-de-Buch.

Halloween – à la piscine hantée

390 Rue Gilbert Moga Stade Nautique La Teste-de-Buch Gironde Stade Nautique 390 Rue Gilbert Moga

2022-10-30 – 2022-10-30

Stade Nautique 390 Rue Gilbert Moga

La Teste-de-Buch

Gironde

Ce sera un univers drôlement effrayant aux couleurs d’Halloween et des décors dignes des plus grands thrillers. La légende raconte qu’un monstre tout droit sorti des ténèbres, roderait sur la piscine, et qu’il ne serait pas impossible de le croiser dans les couloirs.

Ce sera un univers drôlement effrayant aux couleurs d’Halloween et des décors dignes des plus grands thrillers. La légende raconte qu’un monstre tout droit sorti des ténèbres, roderait sur la piscine, et qu’il ne serait pas impossible de le croiser dans les couloirs.

+33 5 57 15 03 58

stade nautique

Stade Nautique 390 Rue Gilbert Moga La Teste-de-Buch

dernière mise à jour : 2022-10-14 par