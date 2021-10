Halloween à la MJC de Castanet-Tolosan ! MJC, 31 octobre 2021, Castanet-Tolosan.

MJC, le dimanche 31 octobre à 10:00

**Programme d’Halloween à la MJC – (Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans pour accéder aux animations)** ——————————————————————————————————– **Dimanche 31 Oct. – A la MJC** **De 14h à 18h : Le Parcours de la peur (dès 6 ans) : viens résoudre l’énigme et récupère des bonbons ! (Accessible gratuitement aux clients des séances ci-dessous du cinéma)** 10h15 – Ciné P’tit Déj’ – Film d’animation – La sorcière dans les airs (dès 3 ans) – Tarif unique : 4€ Une sympathique sorcière, son chat et son chaudron s’envolent sur un balai. Quel bonheur de voler ! Mais le vent se met à souffler très fort, et un dragon affamé vient de se réveiller… 14h00 – Film d’animation – La famille Adams 2 (dès 6 ans) – Tarif unique : 4€ Dans cette nouvelle aventure, on retrouve Morticia et Gomez perdus face à leurs enfants qui ont bien grandi, ils sautent les repas de famille, et ils passent leur temps rivé à leurs écrans. Pour tenter de renouer les liens familiaux, ils décident d’embarquer Mercredi, Pugsley, Oncle Fétide et toute la bande dans leur camping-car hanté et de prendre la route pour les dernières tristes vacances en famille. Leurs aventures à travers les Etats-Unis les sortent de de leurs repères familiers et les plongent dans des situations hilarantes avec leur iconique cousin, La Chose, bientôt rejoints par de nouveaux personnages farfelus. Mais qu’est-ce qui pourrait mal finir ? 16h00 – Film d’animation – Poupelle (dès 8 ans) – Tarif unique : 4€ Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, une étrange créature avec qui il décide de partir à l’aventure, à la découverte du ciel. 18h00 – Film d’animation – Cruella (dès 8 ans) – Tarif unique : 4€ Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc pleine de talent, Estella est résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode. Elle se lie d’amitié avec deux jeunes vauriens qui apprécient ses compétences d’arnaqueuse et mène avec eux une existence criminelle dans les rues de Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par la baronne von Hellman, une grande figure de la mode, terriblement chic et horriblement snob. Mais leur relation va déclencher une série de révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part sombre, au point de donner naissance à l’impitoyable Cruella, une brillante jeune femme assoiffée de mode et de vengeance …

4€

