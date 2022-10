HALLOWEEN À LA MINE DE FER Hussigny-Godbrange Hussigny-Godbrange Catégories d’évènement: Hussigny-Godbrange

Meurthe-et-Moselle Hussigny-Godbrange 25 EUR Excursion au cœur de la mine de fer à Hussigny-Godbrange, avec marche éclairée par des lampes à carbure ; un repas chaud et froid sera offert.

Il est requis une condition physique minimum, ainsi qu’un âge compris entre 8 ans et 70 ans (visite déconseillée aux personnes malades, claustrophobes, femmes enceintes).

Équipement obligatoire à prendre de votre part : bottes (passage dans la boue et dans l’eau), vêtement chaud, bouteille d’eau et de quoi grignoter (biscuits) – Les casques et lampes à carbure seront fournis. Sur réservation au 06 36 83 44 80. mairiedehussigny@wanadoo.fr +33 3 82 44 40 16 http://www.mine-hussigny.fr/ Association d’Histoire Industrielle

