Halloween à la Mine: animaux et monstres attaquent le musée ! Gréasque, 29 octobre 2022, Gréasque.

Halloween à la Mine: animaux et monstres attaquent le musée !

Montée de l’ancien traînage Musée de la Mine / Puits Hély d’Oissel Gréasque Bouches-du-Rhne Syndicat d’Initiative de Gréasque Provence Tourisme / Syndicat d’Initiative de GréasqueProvence Tourisme / Syndicat d’Initiative de GréasqueMusée de la Mine / Puits Hély d’Oissel Montée de l’ancien traînage

2022-10-29 – 2022-10-29

Musée de la Mine / Puits Hély d’Oissel Montée de l’ancien traînage

Gréasque

Bouches-du-Rhne

Gréasque

EUR 5 Halloween à Gréasque :

Animaux et monstres attaquent le musée !





Samedi 29 Octobre, à l’occasion d’Halloween, le Musée de la Mine de Gréasque vous propose de découvrir la mine autrement grâce à des animations spéciales, déclinées en journée ou en soirée, selon votre âge et votre goût pour l’effrayant.



De 14h à 16h30, les fantastiques animaux de la mine envahissent le musée

Cette année, les enfants de 5 à 10 ans pourront découvrir les grandes salles du bâtiment des machines, décorées pour Halloween, entre univers fantastique et fête foraine.

Des ingrédients de potions à trouver pour faire une potion, des animaux magiques à combattre, une malédiction à stopper… voilà les défis qui attendent nos jeunes aventuriers !

Cette animation dure 40 minutes et se fait sans les parents. Sur réservation uniquement (par téléphone).



De 20h à 23h, place au clown tueur ! (de 11 à 99 ans)

Les enfants les plus grands (dès 10 ans pour les plus courageux), mais aussi les adultes, pourront venir se faire peur dans les salles du musée, entre 20h et 23h. Bruits, musiques, images, acteurs d’un soir, énigmes style « escape game » pour arrêter le clown tueur qui sévit tous les 27 ans … tout sera réuni pour vous faire sursauter… et même plus qui sait… Durée 40 minutes, sur réservation uniquement (par téléphone).



Et pour les plus courageux, « La galerie de la peur » …

Cette édition vous offrira un espace supplémentaire en soirée, plongé dans le noir total, pour ceux qui cherchent à vraiment se faire peur ! Ames sensibles s’abstenir !!

Cet espace est un supplément. Vous pouvez faire l’escape game du clown tueur sans relever le défi ultime pour autant ! – Durée 10 minutes – Aucun supplément tarifaire.





Samedi 29 Octobre 2022

Fête d’Halloween au Musée de la Mine

Musée de la Mine de Gréasque

Entrée à 5€/personne (surprises inclues pour les enfants)

Tous publics – Sur Inscription uniquement par téléphone

Attention le musée n’ouvre que pour les animations ce jour-là :

Pas de visites possibles, ni guidées, ni en libre.

Samedi 29 Octobre, à l’occasion d’Halloween, le Musée de la Mine de Gréasque vous propose de découvrir la mine autrement grâce à des animations spéciales, déclinées en journée ou en soirée, selon votre âge et votre goût pour l’effrayant.

contact@museeminegreasque.fr +33 4 42 69 77 00 https://museeminegreasque.fr/

Musée de la Mine / Puits Hély d’Oissel Montée de l’ancien traînage Gréasque

dernière mise à jour : 2022-10-01 par Syndicat d’Initiative de Gréasque Provence Tourisme / Syndicat d’Initiative de Gréasque