Halloween à la librairie Excideuil, 29 octobre 2021, Excideuil.

Halloween à la librairie 2021-10-29 17:00:00 – 2021-10-29 Place du château Librairie du château

Excideuil Dordogne Excideuil

Au programme:

– atelier déguisements : viens avec ton plus abominable déguisement ou déguise-toi à la librairie en fouillant dans l’incroyable valise de Mathilde

– lectures horrifiques pour les 6-10 ans: viens trembler à l’écoute de contes effrayants et d’histoires abominables,

– concours de dessins d’Halloween : dessine ton monstre, ta citrouille, ton fantôme, ton manoir hanté, ton pire zombie ou ton épouvantable sorcière… et dépose ton dessin à la librairie avant le samedi 30 octobre au soir. N’oublie pas d’inscrire au dos de ton dessin : ton nom, ton prénom et ton âge. Plusieurs lots seront à gagner par tirage au sort

Atelier déguisements, lectures horrifiques pour les 6-10 ans, concours de dessins d’Halloween.

+33 5 53 62 01 45

image libre pixabay

